Бывший российский писатель Веллер* признан иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 апреля, внесло в реестр иноагентов бывшего российского писателя Михаила Веллера*, основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову* и три организации.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «5 апреля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.И. Веллер*, А.А. Татулова*, а также «Российское социалистическое движение» (РСД)*.

М.И. Веллер* выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.А. Татулова* выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

«Российское социалистическое движение» (РСД)* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, проводимых за рубежом. Призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а также выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента.

«Кроме того, в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «Большая семерка»* и общество с ограниченной ответственностью «Институт нейрокогнитивных исследований»*. Указанные юридические лица были учреждены иностранными агентами – Р.В. Белым*, В.Н. Дымарским*, Е.В. Малаховской*, М.Ш. Шакировым*, А.В. Рудым*, А.А. Штефановым*, В.С. Жуковским*, а также С.А. Козловским* соответственно», – добавили в ведомстве.

*Физлицо/организация признано в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube