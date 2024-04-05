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Суббота, 6 апреля 2024, 00:15 мск

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Российские ВКС уничтожили базы боевиков в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в пятницу, 5 апреля, заявил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

В ходе своего заявления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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