СМИ: Байден пригрозил Нетаньяху лишить Израиль поддержки Вашингтона

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг, 4 апреля, заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Тель-Авив может лишиться поддержки Белого дома, если еврейское государство не сменит курс действий в секторе Газа, – сообщает в пятницу, 5 апреля, Axios.

В публикации американского новостного портала со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора, говорится, что Байден заявил Нетаньяху: «Если вы не измените свой курс по сектору Газа, мы поддерживать вас не сможем. Необходимо сделать паузу в боевых действиях после смертельного удара ЦАХАЛ по колонне World Central Kitchen, в результате которого эта гуманитарная организация и другие объявили о приостановке своих операций в Газе. Пауза могла бы предотвратить полный сбой в распределении помощи».

«Нетаньяху ответил, что в паузе необходимости нет, поскольку Израиль внедряет новые процедуры на местах. Более того, он сказал, что перемирие должно быть обусловлено освобождением заложников ХАМАС. Просьба Байдена о приостановке боевых действий вне контекста сделки по освобождению заложников удивила Нетаньяху», – сообщил журналистам высокопоставленный израильский чиновник.

По словам собеседников Axios, разговор Байдена с Нетаньяху стал «самым жестким как по тону, так и по содержанию с 7 октября 2023 года».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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