Канцлер Австрии рекомендовал Макрону избегать эскалации на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рекомендовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону соблюдать в украинском конфликте принцип предосторожности и избегать эскалации, – сообщает в пятницу, 5 апреля, Le Figaro.

Комментируя заявление французского президента, не исключившего возможность отправки войск на Украину, Нехаммер сказал: «Мы согласны с целью достичь прочного мира. Однако, в выборе пути достижения этой цели наши позиции расходятся. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания. Некоторые элементы кажутся убедительными, когда мы видим агрессивность, с которой действует Российская Федерация, но я считаю необходимым избегать неконтролируемой эскалации».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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