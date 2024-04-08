Россия и Китай призвали принять Палестину в постоянные члены ООН

Россия и Китай на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 8 апреля, призвали все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена Всемирной организации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал: «Россия полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на полноценное членство Палестины в ООН. Судьба этой заявки станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира. …Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН».

В свою очередь, зампостпреда Китая при ООН Дай Бин также заявил, что КНР поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза.

На заседании Генассамблеи ООН Дай Бин сказал: «Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу».

На данный момент Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В апреле Палестина направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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