США пообещали Украине членство в НАТО, «когда придет время»

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на семинаре в Джорджтаунском университете в Вашингтоне в понедельник, 8 апреля, заявила, что альянс предоставит Украине членство в организации при согласии всех союзников, по завершении боевых действий и «когда придет время», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Смит сказала: «НАТО согласится на полноценное членство Украины в своих рядах, когда будут выполнены все условия для этого и когда все союзники согласятся. И это сохраняется – в плане нынешнего летнего саммита».

На уточняющий вопрос может ли это означать «когда война закончится», американский постпред в НАТО ответила: «Да, это так» и добавила: «Она продвинется вперед со вступлением, когда придет время».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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