Российские военные уничтожили склад украинских тяжелых беспилотников в Запорожье

Министерство обороны РФ в понедельник, 8 апреля, сообщило об уничтожении «Искандером» в городе Запорожье склада украинских тяжелых БПЛА и цеха по их производству.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье».

«Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БпЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», – добавили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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