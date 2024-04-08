Нетаньяху определился с датой начала военной операции в Рафахе

Премьер израильского правительства Биньямин Нетаньяху в понедельник, 8 апреля, заявил, что руководство страны определило дату начала операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа, – передает The Jerusalem Post.

В сообщении издания говорится, что Нетаньяху сказал следующее: «Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь над освобождением всех наших заложников и полной победой над ХАМАС. Победа требует, чтобы армия вошла в Рафах и уничтожила находящиеся там террористические подразделения. Когда то случится, дата уже определена».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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