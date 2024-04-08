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Понедельник, 8 апреля 2024, 22:19 мск

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Госдеп начал расследования возможных нарушений международного права Израилем в секторе Газа

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 8 апреля, заявил о начале нескольких расследований предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «Несколько разных экспертов из всех наших бюро изучают факты и оценивают возможные нарушения Армией обороны Израиля международного права во время войны против ХАМАС в секторе Газа. Эти расследования продолжаются. Однако, данных о том, что ЦАХАЛ нарушил международное гуманитарное право в анклаве – пока нет. Расследования продолжаются».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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