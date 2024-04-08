Госдеп в курсе атак беспилотников на ЗАЭС и призывает Россию оставить станцию

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, заявил, что Белый дом в курсе недавней атаки беспилотников на Запорожскую АЭС, а также что Соединенные Штаты продолжают призывать Россию вывести своих военных и гражданский персонал со станции, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Да, мы в курсе сообщений об атаке беспилотных аппаратов на Запорожской АЭС. Мы продолжаем следить за состоянием дел на станции по официальным сообщениям МАГАТЭ, которое, к счастью, отмечает, что ущерб, нанесенный в результате удара беспилотника, под угрозу ядерную безопасность не поставил».

«Мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал с атомной станции, вернуть ее под полный контроль компетентных украинских властей и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на этом объекте», – добавил представитель Госдепа.

Следует напомнить, что 7 апреля Украины трижды атаковала своими беспилотниками ЗАЭС, в результате чего пострадали три человека. Один из беспилотников ВСУ ударил по крыше 6-го энергоблока. Уже на следующий день, 8 апреля, над ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю 6-го энергоблока станции.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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