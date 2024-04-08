Сунак с Макроном обсудили увеличение поставок боеприпасов Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник, 8 апреля, обсудил увеличение поставок вооружений и боеприпасов Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте британского правительства, в частности, говорится: «Стороны обсудили приоритетные задачи на предстоящие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и систем ПВО вооруженным силам Украины».

«Лидеры ждут предстоящей встречи Европейского политического сообщества, которая пройдет в Великобритании, и обязались работать вместе для проведения успешного саммита, который будет решать ряд общих европейских приоритетов, включая защиту Украины, развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – отмечается в пресс-релизе.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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