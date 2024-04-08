Главком НАТО в Европе не считает, что альянс воюет с Россией

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал США Кристофер Каволи на семинаре в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса в понедельник, 8 апреля, заявил, что члены организации не считают, что находятся с Россией в состоянии войны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Каволи сказал: «Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого. Целью альянса является сдерживание подобной войны, именно по этой причине НАТО поддерживает Украину. …Мы решили не занимать такую позицию, когда нас можно было бы рассматривать как сторону конфликта».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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