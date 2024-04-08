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Вторник, 9 апреля 2024, 02:36 мск

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Россия рассчитывает на наличие инстинкта самосохранения у стран НАТО

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в понедельник, 8 апреля, заявил, что Россия рассчитывает на то, что в вопросе отправки войск на Украину у НАТО сработает инстинкт самосохранения, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Полищук сказал: «В случае появления западных войск на Украине риск прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией возрастет многократно. Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе, в конечном счете, возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения. …Несмотря на попытки некоторых стран НАТО использовать альянс в качестве инструмента для конфронтации с Россией, его руководство, судя по заявлениям, осознает потенциальные угрозы вовлечения блока в украинский конфликт».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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