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Вторник, 9 апреля 2024, 02:36 мск

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Белый дом обвинил Конгресс в потере Украиной позиций на поле боя

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 8 апреля, заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействий Конгресса в вопросе предоставления помощи киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Жан-Пьер сказала: «Мы видели, как за последние несколько недель, несколько месяцев Украина теряет позиции на поле боя. И это из-за бездействия Конгресса. Мы должны продолжать нашу поддержку, как мы поддерживали украинцев уже более двух лет, ведь они борются за свою свободу и демократию. Если бы спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект о помощи Украине, то этот документ получил бы преимущественную поддержку».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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