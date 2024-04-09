СВР: В американских тюрьмах идет вербовка участников наркокартелей для войны на Украине

Служба внешней разведки (СВР) России во вторник, 9 апреля, сообщила о вербовке в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими частными военными компаниями (ЧВК) при участии властей в тюрьмах США участников мексиканских и колумбийских наркокартелей за обещание полной амнистии, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-бюро СВР России говорится: «США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию. По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима. В случае согласия на такую «командировку» заключенным обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся назад. Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев».

«Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация. ...Конечно же, перспектива очередного притока иностранных «солдат удачи» из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на многострадальные земли Русского мира вызывает тревогу. Однако планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал. Администрация Джо Байдена фактически расписывается в своем бессилии и в очередной раз демонстрирует нам несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима», – подчеркнули в пресс-бюро Службы Внешней разведки РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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