Министр иностранных дел ФРГ Бербок на пресс-конференции в Берлине во вторник, 9 апреля, заявила о невозможности поставок Германией систем ПВО Patriot Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава германской дипломатии сказала: «К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны. Поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины. Это мы вместе с нашими украинскими и европейскими партнерами будем дальше прорабатывать, прежде всего, чтобы быстро достать для Украины системы, которыми располагают третьи страны».

Напомним, что Анналена Бербок по итогам планового заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе в четверг, 4 апреля, заявила, что Германия снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО для передачи их киевскому режиму.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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