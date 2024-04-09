Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам Западом оружия киевскому режиму

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский во вторник, 9 апреля, сообщил, что Россия запросила отдельное заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Концовка текущей недели в СБ ООН опять будет украинской. На 10.00 по Нью-Йорку четверга, 11 апреля, западники запросили свое трациционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10.00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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