В Госдуме подтвердили отсутствие планов по мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «ни при каких условиях» мобилизации не будет, поскольку это «пройденный этап», – сообщает во вторник, 9 апреля, телеканал RTVI.

В комментарии телеканалу Картаполов сказал: «Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация – это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО. Начало войны с НАТО не планируется. Это они рассказывают о том, что не дадут нам победить, но это их проблемы. Мы все сделаем в рамках штатной численности Вооруженных сил».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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