Варшава решила сократить выплаты беженцам с Украины

Правительство Польши во вторник, 9 апреля, опубликовало проект закона о сокращении ряда выплат украинским беженцам, – сообщают местные СМИ.

В документе, опубликованном на сайте польского правительства, говорится, что предлагает пересмотреть программы помощи украинским беженцам, а также отменить для них ряд выплат. Изменения могут вступить в силу уже с 1 июля.

Правительство Польши предлагает: «отменить одноразовую денежную помощь новоприбывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 грн); изменить систему оплаты за проживание и питание в коллективных центрах; обязать беженцев оплачивать свое пребывание из денег, получаемых по программе «800+» (выплаты получают более 209 тысяч украинцев); отменить программу «40+» для владельцев жилья, безвозмездно поселивших у себя до 10 беженцев с Украины».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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