Байден продлил антироссийские санкции еще на год

Президент США Джо Байден во вторник, 9 апреля, принял решение о продлении еще на год санкционного режима в отношении России в связи с ее «вредоносной зарубежной деятельностью», – сообщают СМИ.

В письме главы государства к Конгрессу, в частности, говорится: «Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации, который должен действовать еще год после 15 апреля 2024 года».

В качестве обоснования принятия своего решения Байден назвал: «препятствование Россией проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах; участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров».

«Также Россия нарушала устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств», – добавил хозяин Овального кабинета.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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