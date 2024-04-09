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Вторник, 9 апреля 2024, 23:57 мск

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Украинские атаки на ЗАЭС создают прямую угрозу ядерной безопасности

Фото: сайт Запорожской АЭС

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что атаки украинских беспилотников на станцию ставят ситуацию в один шаг от ядерной катастрофы, поскольку создают прямую угрозу безопасности объекта, – сообщают во вторник, 9 апреля, «Известия».

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале издания, Черничук говорит: «В течение пяти последних дней, начиная с 5 апреля этого года, Запорожская атомная станция подверглась беспрецедентной в своей истории атаке беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы».

«На территории атомной электростанции находятся хранилище отработанного ядерного топлива, дизельные генераторы, обеспечивающие бесперебойную работу ЗАЭС, а также крупные запасы дизельного топлива для аварийных генераторов. Повреждение и разрушение этих объектов может привести к ядерной катастрофе», – подчеркнул гендиректор ЗАЭС.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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