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Вторник, 9 апреля 2024, 23:57 мск

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НАТО создает штаб в Финляндии в 140 км от российской границы

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, на территории Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО, – сообщает во вторник, 9 апреля, издание IltaLehti.

В комментарии финской газете Грам сказал: «В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Это рекомендовал сделать командующий нашими силами обороны».

«В финском Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией, где находится штаб армии Финляндии, создается и штаб повышенной готовности НАТО в странах Северной Европы. Он будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время здесь будут планироваться и осуществляться учебные мероприятия альянса в регионе. Этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне», – пишет IltaLehti со ссылкой на источники.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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