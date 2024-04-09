Российские ВКС уничтожили в Сирии пять баз террористов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге во вторник, 9 апреля, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в сирийской провинции Хомс уничтожили пять мест базирования террористов.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс».

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства арабской республики. Над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W», – добавил зам.руководителя российского ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube