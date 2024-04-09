Глава Гагаузии высказалась резко против объединения Молдавии с Румынией

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул во вторник, 9 апреля, заявила, что в случае объединения Молдавии и Румынии Гагаузия объявит о выходе из состава республики Молдова, – сообщают «Известия».

В интервью изданию Гуцул сказала: «Мы против объединения с Румынией. И гагаузский народ свое волеизъявление показал еще в 2014 году. Тогда был организован и проведен референдум, в ходе которого было определено, что если Молдавия потеряет свою независимость, суверенитет, нейтралитет, то Гагаузия оставляет за собой внешнее самоопределение. То есть, выход из состава Молдавии. Гагаузы не подписывались под это. В случае объединения Молдавии и Румынии гагаузы могут потерять свою страну».

«Мы хотим жить в Молдавии. Мы хотим, чтобы была идентичность молдаван, был молдавский язык», – подчеркнула глава Гагаузии.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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