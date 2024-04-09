Россия призвала МАГАТЭ осудить Киев за террористические атаки на ЗАЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене во вторник, 9 апреля, направило вербальную ноту в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для распространения среди членов организации, в которой звучит призыв к осуждению киевских властей за террористические атаки на Запорожскую атомную электростанцию.

В документе, распространенном российским постпредством, в частности, говорится: «Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию станции и могут привести к катастрофическим последствиям. …Постоянное представительство РФ твердо убеждено, что в интересах обеспечения ядерной безопасности и безопасности ЗАЭС важно, чтобы государства – члены МАГАТЭ и руководители секретариата агентства осудили эти террористические атаки ВСУ и призвали киевские власти прекратить нападения на ЗАЭС и прилегающую территорию».

Кроме того, в российской миссии в Вене заявили, что «Россия делает все возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС. Вместе с тем ни одна АЭС в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию».

«5 и 7 апреля Запорожская АЭС подвергалась атакам со стороны Украины. Обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию станции и могут привести к катастрофическим последствиям», – подчеркнули в постпредстве России при международных организациях в Вене.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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