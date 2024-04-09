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Среда, 10 апреля 2024, 01:51 мск

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Россия обвинила Борреля в поощрении Киева его атак на ЗАЭС

Фото: flipboard.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 9 апреля, заявил, что призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля вывести российские войска с Запорожской АЭС можно расценить как поощрение атак киевского режима по станции.

В своем Telegram-канале Ульянов написал: «Жозеп Боррель: Безрассудные атаки дронов на Запорожскую АЭС должны прекратиться. Россия должна покинуть Запорожскую АЭС». Отлично! Что дальше? Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак. Действительно, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии!»

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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