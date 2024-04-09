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Среда, 10 апреля 2024, 01:51 мск

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Шеф Пентагона назвал украинские атаки на российские НПЗ угрозой мировой энергетике

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате во вторник, 9 апреля, заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) несут угрозу мировой энергетике, – сообщают СМИ.

Комментируя нападения украинских дронов на российские НПЗ, шеф Пентагона сказал: «Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения».

Следует отметить, что ранее американские СМИ сообщали о требовании Белого дома к Киеву прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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