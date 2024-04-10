Пентагон призывает Конгресс США срочно выделить помощь Украине

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей в среду, 10 апреля призвала срочно предоставить Украине помощь, поскольку иначе предыдущие инвестиции не окупятся, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказала: «Если мы не договоримся о помощи Украине в следующие несколько месяцев, то никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее этой страны не окупится. Согласование новой помощи США Украине – критически важно. …Мы поддерживаем передачу F-16 европейскими странами и количество, которое они собираются передать отвечают сейчас запросам Украины»

«Удары, которые мы наблюдали по российским объектам энергетики, до сих пор существенно не изменили способность России вести войну... Я не эксперт в этом вопросе, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», – отметила также Уолландер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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