Захарова призвала международное сообщество отреагировать на очередную атаку на российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 10 апреля, призвала международные профильные структуры после очередной атаки ВСУ на российских журналистов отреагировать на этот террористический акт киевского режима против представителей медиасферы.

В ходе своего выступления Захарова сказала: «Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует. Под прицел украинских боевиков попадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы. Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и её агентуры против представителей отечественной медиасферы».

«На представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта настоящая охота с применением всех возможных средств поражения. Для реализации этих преступных планов используются террористические методы устранения при молчаливом согласии западных кураторов Украины и ангажированных правозащитных структур», – добавила представитель российского МИДа.

Ранее сегодня, в среду, 10 апреля, сообщалось, что съемочная группа «Вести Луганск» (региональный филиал ВГТРК) попала под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований во время подготовки телерепортажа в районе г. Кременная Луганской Народной Республики. В результате прицельного огня с подконтрольной киевскому режиму территории оператор съёмочной группы Денис Шум был ранен в ногу, корреспондент Артём Юндас получил контузию. Более того, ВСУ продолжили атаку на раненых журналистов при помощи БПЛА. В настоящее время Денису Шуму и Артему Юндасу оказывается необходимая медицинская помощь.

«За последние два года киевским режимом были жестоко убиты журналисты Д.А.Дугина (Платонова), О.В.Клоков, Владлен Татарский (М.Ю.Фомин), Р.И.Журавлев и Б.Б.Максудов», – напомнили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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