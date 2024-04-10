Байден считает, что выделение денег Киеву покончит с российско-украинским конфликтом

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в среду, 10 апреля, заявил, что российско-украинский конфликт закончится, когда Конгресс проголосует за выделение нового пакета помощи киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно пройти немедленно!»

На вопрос представителей СМИ «есть ли у США план по установлению мира на Украине», Байден не ответил.

Японский премьер со своей стороны заявил: «Мы договорились о тесном сотрудничестве с нашими товарищами. Мы заявляем о решимости Японии продолжать вводить жесткие санкции и решительно поддерживать Украину как решение собственной проблемы, понимая, что завтра Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной».

Напомним, что Конгресс США несколько месяцев не может согласовать затребованные Белыми домом 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube