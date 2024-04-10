Российские ВКС уничтожили одиннадцать баз боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге в среду, 10 апреля, сообщил об уничтожении Воздушно-космическими силами (ВКС) России одиннадцати мест базирования боевиков.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Силами ВКС России уничтожены одиннадцать выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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