Байден призвал ХАМАС к прекращению огня

Президент США Джо Байден на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в среду, 10 апреля, призвал руководство палестинского движения ХАМАС к прекращению огня в течение шести недель, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Нами представлены новые предложения, в которых приняыл участие шеф ЦРУ Билл Бернс, и теперь все зависит от ХАМАС. Им нужно пойти навстречу предложениям, которые сделал Бернс, – ХАМАС нужно срочно вернуться к режиму шестинедельного прекращения огня».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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