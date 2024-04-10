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Четверг, 11 апреля 2024, 01:41 мск

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Захарова рекомендовала Боррелю «молчать про демократию»

Мария Захарова, скрин видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 апреля, заявила, что, критикуя выборы президента России, главе евродипломатии Жозепу Боррелю «лучше молчать про стандарты, и про демократию».

Комментируя заявление Борреля о том, что «президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, не соответствовали демократическим стандартам, и являются «иронией», Захарова в своем Telegram-канале написала: «Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Настоящая и очень горькая ирония – это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов. А сама конструкция Еврокомиссии – это ироничный стандарт недемократичности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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