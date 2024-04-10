Захарова рекомендовала Боррелю «молчать про демократию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 апреля, заявила, что, критикуя выборы президента России, главе евродипломатии Жозепу Боррелю «лучше молчать про стандарты, и про демократию».

Комментируя заявление Борреля о том, что «президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, не соответствовали демократическим стандартам, и являются «иронией», Захарова в своем Telegram-канале написала: «Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Настоящая и очень горькая ирония – это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов. А сама конструкция Еврокомиссии – это ироничный стандарт недемократичности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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