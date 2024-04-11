Ким Чен Ын призвал «как никогда» готовиться к войне

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения Военно-политической академии призвал педагогов нарастить подготовку кадров для создания «могучей армии» и готовиться к войне «как никогда», – передает в четверг, 11 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР осмотрев макет столицы Южной Кореи города Сеул, сказал: «Сейчас следует, как никогда подготовиться к войне. Мы должны более надежно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить. Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства».

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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