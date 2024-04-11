Путин призвал заранее подготовиться к восстановлению жилья в регионах, пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях в четверг, 11 апреля, заявил о необходимости заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших регионах, – сообщи в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна – паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно, поэтому просил бы доложить губернаторов, как вы оцениваете ситуацию на данный момент».

«Где-то вода не пришла еще, где-то еще не ушла. Но уже сейчас надо думать о восстановлении жилья. Прежде всего – жилья! Но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь. Заранее!», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube