Гросси заявил об усиление рисков ядерной аварии на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии внеочередной сессии Совета управляющих организации в четверг, 11 апреля, заявил, что атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), совершенные 7 апреля, серьезно усилили риск возникновения ядерной аварии и призвал к соблюдению пяти принципов защиты атомных станций, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава МАГАТЭ сказал: «В воскресенье прямые атаки на Запорожскую атомную электростанцию ознаменовали собой серьезную эскалацию угрозы ядерной безопасности на Украине, значительно увеличив риск ядерной аварии. …Я призываю всех к максимальной сдержанности и четкому соблюдению основополагающих, прямых, неотъемлемых пяти принципов защиты ЗАЭС. Я прошу Совет управляющих агентства единогласно поддержать роль МАГАТЭ в их мониторинге ради общего блага. Мы должны использовать все доступные нам рычаги, чтобы исключить возможность нападения на ЗАЭС в будущем. На следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться в рамках Совета Безопасности ООН».

Следует напомнить, что 30 мая 2023 года Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН предложил пять принципов по защите Запорожской АЭС, которые включают в себя – «запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube