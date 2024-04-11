Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в четверг, 11 апреля, заявила, что Россельхознадзор разрешил ввоз сельскохозяйственных товаров из Гагаузской автономии Молдавии в Россию.
В своем Telegram-канале Гуцул написала: «Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии. Спасибо всем причастным, мы продолжим работать на благо Молдовы».
Комрат, Иван Бабурин
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