Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в четверг, 11 апреля, заявила, что Россельхознадзор разрешил ввоз сельскохозяйственных товаров из Гагаузской автономии Молдавии в Россию.

В своем Telegram-канале Гуцул написала: «Еще одна победа! Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии. Спасибо всем причастным, мы продолжим работать на благо Молдовы».

Комрат, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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