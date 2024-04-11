Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, в четверг, 11 апреля, посоветовал западным странам готовиться обсуждать капитуляцию киевского режима, – сообщает Постпредство РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, изменить эту тенденцию не смогут новые пакеты западной помощи и «мясные штурмы». Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему».

«Западным странам следует подготовиться к тому, что вскоре единственной темой международных встреч по Украине станет безоговорочная капитуляция киевского режима», – отметил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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