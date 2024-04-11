Турция: Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной равно нулю

В Анкаре заявили, что вероятность заключения трехстороннего договора между Москвой, Турцией и Киевом о завершении конфликта на данный момент равна нулю, – сообщает в четверг, 11 апреля, ТАСС.

Комментируя сообщения о том, что Реджеп Тайип Эрдоган продвигает проект трехстороннего мирного соглашения на основе договоренностей между РФ и Украиной в Стамбуле в марте 2022 года дипломатический источник агентства в Турции сказал: «Наличие такого факта пока не подтверждено. Но если бы турецкая сторона и выступила с такой инициативой, вероятность заключения такого договора практически равна нулю».

«Ситуация в украинском конфликте сегодня радикально отличается от времени, когда на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной при посредничестве Турции были достигнуты договоренности, а затем они были сорваны украинской стороной», – напомнил собеседник агентства и добавил: «Переговоры о мире на Украине без участия России не имеют смысла, а она в Швейцарии представлена не будет. В такой ситуации говорить о перспективах урегулирования на Украине в обозримом будущем не приходится».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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