Небензя назвал причину российских ударов по ТЭК Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, в четверг, 11 апреля, заявил, что удары российских вооруженных сил по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины стали ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ, – сообщает постпредство.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Удары ВС РФ по ТЭК Украины стали ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли. … Россия затронет тему ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) на заседании Совбеза ООН 15 апреля».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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