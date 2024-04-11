Захарова: Присоединение Украины окончательно добьет ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 11 апреля, заявила, что принятие Украины в ЕС окончательно добьет Европейский Союз.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз в июне текущего года. К этому месяцу как раз выйдет книга Карин Кнайсель «Реквием по Европе». Совпадение? Не думаю. Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить».

Ранее сегодня в соцсетях разошлось видео с совместной пресс-конференции Зеленского с с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе, где глава киевского режима говорит: «Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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