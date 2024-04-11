Минобороны РФ: Итогом предыдущего «контрнаступа» Киева стали потери более160 тысяч своих солдат и почти 800 танков

Министерство обороны РФ, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о наличии у него плана нового «контрнаступления», напомнило, что итогом предыдущего «контрнаступа» стали потери 166 тысяч военнослужащих ВСУ, 789 танков и 132 самолетов, – сообщает в четверг, 11 апреля, телеканал «Звезда».

В своем Telegram-канале со ссылкой на оборонное ведомство RT пишет: «Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им «не столь успешным», стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тыс. других бронированных машин и 132-х самолетов».

«В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан. При этом обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола. Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – добавили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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