Путин: Противник загнал себя в угол в расчете победить Россию на поле боя

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг, 11 апреля заявил, что противник загнал себя в угол, когда решил победить Россию на поле боя, при этом Москва от переговоров не отказывается, а выступает за них, – сообщили в Кремле.

В ходе переговоров с Лукашенко глава российского государства сказал: «Как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. В то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, а поскольку мы туда не едем, это уже паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся! Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы – за. Но только не в формате навязывания каких-то схем, которые ничего не имеют общего с действительностью.

«Я думаю, что они – противоположная сторона, в известной степени, загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас они понимают, что это невозможно, от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение. Наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение, наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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