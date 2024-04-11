Захарова рассказала о «политической подоплеке» заявления Зеленского о новом «контрнаступе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 11 апреля, комментируя заявление Владимира Зеленского о планах нового контрнаступления, заявила, что главе киевского режима важно «демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием «украинская демократия».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Зеленский заявил о плане нового «контрнаступления». Министерство обороны России напомнило, чем закончились предыдущие планы и «контрнаступы». Не буду повторять. Скажу о политической подоплеке этого заявления. Подобные публичные отрыжки у Зеленского случаются по трем причинам. Во-первых, показывать западным спонсорам решительный настрой на продолжение кровопролития и острую потребность в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений. Во-вторых, регулярно напоминать миру о себе, о Зеленском. Есть, мол, такой ещё, не забывайте. В-третьих, самое важное – подыгрывать Белому дому в предвыборных раскладах, демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием «украинская демократия». К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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