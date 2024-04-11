Запорожская АЭС восстановила подключение к резервной линии электроснабжения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 11 апреля, сообщило, что Запорожская АЭС восстановила подключение к единственной резервной линии электроснабжения мощностью 330 кВт, – передают СМИ.

В сообщении на сайте агентства говорится: «ЗАЭС отдельно проинформировала экспертов МАГАТЭ, что на прошлой неделе станция вновь получила доступ к единственной резервной линии электропередачи, которая была отключена в начале апреля».

«4 апреля станция утратила связь с резервной линией, из-за чего ей пришлось полностью положиться на основную линию в 750 кВт. Причина отключения неизвестна, однако ему предшествовали сообщения о военной активности в регионе и за его пределами», – отметили в МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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