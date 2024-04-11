Путин поручил выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении средств на проект по развитию космической ядерной энергетики, начиная с 2024 года, – сообщили в Кремле.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что, начиная с 2024 года, правительству России поручено выделить, из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России». …Особое внимание обратить на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube