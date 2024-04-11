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Пятница, 12 апреля 2024, 01:32 мск

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Вашингтон своих партнеров попросит Иран избежать эскалации в отношении Израиля

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 11 апреля, заявил, что Соединенные Штаты попросили своих партнеров в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации ситуации с Израилем, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Госсекретарь Блинкен предпринимает дипломатические усилия в последние 24 часа. Он сделал серию звонков главам МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, чтобы донести, что эскалация не входит ни в чьи интересы, и что эти страны должны призвать Иран воздержаться от эскалации ситуации с Израилем».

«Работа по установлению принадлежности здания в Дамаске, куда пришелся удар, продолжается», – добавил представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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