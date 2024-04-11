Россия надеется на прекращение атак на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 11 апреля, заявил, что надеется на прекращение обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на то, что украинцы считаются «неприкасаемыми», – сообщают СМИ.

В ходе общения с российскими журналистами Ульянов сказал: «Насколько эффективным оказалось сегодняшнее заседание – время покажет. Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие. Поэтому я оценил бы прошедшее заседание со знаком «плюс», не переоценивая его, конечно. Но это то, что мы могли и должны были сделать в этой ситуации».

«Украинцы, они, как бы «неприкасаемые». О них не принято говорить плохо, поскольку, мол, они – жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела, поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям таким, как эти атаки», – отметил российский дипломат.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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