Российские силы ПРО и ПВО уничтожили 30 тысяч воздушных объектов Украины

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что войсками ПРО и ПВО за два года было уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ, – сообщает в пятницу, 12 апреля, издание «Красная Звезда».

В интервью газете генерал-лейтенант Семенов сказал: «Уже два года войска ПВО-ПРО несут боевое дежурство полным составом сил и средств в круглосуточном режиме. …На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения противника. Среди них – самолеты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты».

«Силами и средствами войск ПВО-ПРО усилена противовоздушная оборона приграничных с Украиной областей и важнейших административно-промышленных центров по всей зоне ответственности. Также военнослужащие вновь сформированного соединения ПВО, имеющего на вооружении новейшую зенитную ракетную систему, выполняют задачи по прикрытию Донецка, Луганска, Мелитополя, Бердянска», – добавил Семенов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube