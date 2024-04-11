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Пятница, 12 апреля 2024, 01:32 мск

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Российские силы ПРО и ПВО уничтожили 30 тысяч воздушных объектов Украины

Архив. Фото: Минобороны РФ

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что войсками ПРО и ПВО за два года было уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ, – сообщает в пятницу, 12 апреля, издание «Красная Звезда».

В интервью газете генерал-лейтенант Семенов сказал: «Уже два года войска ПВО-ПРО несут боевое дежурство полным составом сил и средств в круглосуточном режиме. …На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения противника. Среди них – самолеты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты».

«Силами и средствами войск ПВО-ПРО усилена противовоздушная оборона приграничных с Украиной областей и важнейших административно-промышленных центров по всей зоне ответственности. Также военнослужащие вновь сформированного соединения ПВО, имеющего на вооружении новейшую зенитную ракетную систему, выполняют задачи по прикрытию Донецка, Луганска, Мелитополя, Бердянска», – добавил Семенов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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