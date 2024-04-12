Лукашенко поблагодарил Путина за полет на МКС первой белорусской женщины-космонавта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 апреля, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность полета на МКС первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, – сообщили в Кремле.

Во время встречи в Кремле с Александлром Лукашенко глава российского государства сказал: «Сегодня праздник – День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, – это только внешнее проявление нашей совместной деятельности».

«Это символично. Поэтому я вам очень благодарен за этот полет. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы вы тогда не дали отмашку и не согласились, то не было бы и этого полета», – подчеркнул президент Белоруссии.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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